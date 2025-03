Alimentari Greppi, nuova gestione per il negozio

È stata inaugurata a Meldola la nuova gestione del negozio di Alimentari Greppi di Jenny di fronte alle Poste. "Con passione, serietà e professionalità, unita a cortesia e grande disponibilità Jennifer Gardini e la sua collaboratrice Rosaria – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessora alle attività produttive Giovanna Piolanti – sono pronte ad accogliere i clienti con tante specialità della tradizione romagnola e non solo. A Jenny, aiutata dal marito Riccardo e dalla famiglia in questa nuova avventura, i complimenti per l’avvio di questo progetto".