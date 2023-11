Alimentazione e disturbi: il corso rivolto ai medici

Tre giorni di formazione su una patologia, i Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, i cosiddetti DNA, che sta assumendo sempre maggiore rilevanza e che in Emilia-Romagna, nel 2021, ha coinvolto, considerando le persone prese in carico tra i Centri di salute mentale e le Neuropsichiatrie dell’infanzia e dell’adolescenza, più di 2.000 pazienti. Prende il via domani nelle prestigiose sale del Centro Universitario di Bertinoro, per concludersi mercoledì 29, il corso residenziale gratuito ‘Formazione DNA ed equipe multidisciplinari’, organizzato dall’assessorato alle politiche per la salute con l’Università di Bologna e il contributo del Fondo Nazionale per il contrasto dei DNA.

È rivolto ai clinici del servizio pubblico e privato regionale, con l’obiettivo di mettere a confronto gli esperti su quanto già si fa, e si potrà fare di aggiuntivo, per affrontare e curare queste malattie, che vanno dall’anoressia alla bulimia al disturbo da alimentazione incontrollata. Oltre alla presentazione di studi e alla discussione di casi clinici, sono previsti vari momenti di team coaching, e una sessione conclusiva aperta al pubblico dalle ore 15.30 alle 17 di mercoledì. "Un corso voluto e organizzato dalla Regione proprio per mettere a confronto i nostri clinici su un tema delicatissimo, che purtroppo sta assumendo sempre maggiore rilevanza e impatto sulla salute dei cittadini, acuito peraltro dalla pandemia – sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, che darà il via ai lavori domani alle ore 9 –. Nel 2021, rispetto al 2020, sono state il 27,5% in più le persone assistite in Emilia-Romagna, dove peraltro esiste da anni una rete integrata di servizi che lavora secondo il modello organizzativo del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale, che pone il paziente al centro. Nella nostra regione è presente il 18% delle strutture pubbliche per i Dna di tutto il Paese e il 33% di quelle del Nord Italia".

Matteo Bondi