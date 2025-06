Alimentazione sana e sport: tre incontri per stare bene

S’intitola ‘Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita’ il ciclo di incontri a Predappio per contrastare la sedentarietà, mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. Gli incontri sono organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in collaborazione con il Dipartimento di Cure primarie, nell’ambito del Piano regionale prevenzione 2021- 2025, e si svolgeranno l’11, 18 e 26 giugno (9,30-11,30), presso il Comitato per gli Anziani in piazza Sant’Antonio 11. Si parte domani con ‘Le basi della sana alimentazione’: s’impara a comporre un piatto sano, pratico e gustoso; mercoledì 18 giugno ‘Tutto parte dalla spesa’: strumenti utili a elaborare un menù settimanale equilibrato. Spiegano gli organizzatori: "Durante questi due incontri teorico-pratici, dietisti e assistenti sanitari forniranno indicazioni utili per gestire l’alimentazione all’interno della quotidianità in modo pratico, sostenibile e sano, senza tralasciare l’importanza delle tradizioni e della convivialità". Giovedì 26 giugno è in programma l’incontro ‘AttiVita fisica’: semplici strategie da utilizzare per aumentare l’attività fisica nella vita di tutti i giorni, sotto la guida di esperti del settore, "per muoversi e mantenersi in salute in modo economico e divertente". Si consigliano abbigliamento e calzature sportive.

Gli incontri sono gratuiti e hanno un numero di posti limitato, per partecipare è necessario iscriversi, inviando una e-mail a: promosalute.fo@auslromagna.it (indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati), o telefonando, o inviando un messaggio WhatsApp al 331.1371209, dal lunedì al venerdì, ore 9-12.

q.c.