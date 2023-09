Alla Bottega Bastarda tre giorni di concerti: da stasera va in scena il 52 Festival

Si svolge oggi, domani e sabato alla Bottega Bastarda (viale Bologna 277) il 52 Festival, ovvero il festival di Studio 52, nuova realtà a Forlì per musicisti e cantanti. Nelle tre serate di festa si alterneranno band e artisti proponendo tanta musica live e inedita. Il festival partirà tutti i giorni alle 18.30 con dj set, poi interviste ed esibizioni live fino a mezzanotte. L’iniziativa vanta diversi partner tra cui la appunto Bottega Bastarda, che presterà la sua bella e ampia location, Music Room (accademia artistica by Demodé Vintage club) ed Elia Montefiori, giovane e promettente videomaker che si occuperà dei videoclip e delle interviste live. Oltre a queste collaborazioni, il Festival appoggia anche l’associazione Futura aps, attiva sul territorio per la tutela dell’ambiente e l’inclusione sociale. Tra gli ospiti sul palco: Drama, Les, Monnaelisa, Little Punk e Fuck ego, Carla la luce,

Petunia Sauce, Hangover eyes, Fight for fun, Emily way, Made,

The Antiguos, Kyanite, Fifth Town, Vervain, Jester in jail, Astray, Futura, Ruggero Ricci e tanti altri.