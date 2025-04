Alla cartoleria ‘Sole’ si cambia generazione

Si chiude oggi a Terra del Sole una pagina di storia. Giovanna Ciani, per ben 31 anni al timone di quella che sarebbe riduttivo definire cartoleria, lascia l’attività per iniziare un nuovo capitolo di un’esistenza intensissima. La notizia, diffusa ufficialmente solo nella giornata di lunedì dopo che per mesi si erano susseguite voci mai confermate, ha mandato in tilt i tanti, affezionatissimi, clienti. Uno stupore carico di precoce malinconia immediatamente alleggerita da una buona novella: il negozio continuerà a essere aperto con la regia di Martina Monti, nipote di Giovanna, che sarà spesso presente senza vincoli orari.

Nel grande locale del borghetto di via f.lli Bandiera, affacciato anche sul giardino Cosimo I de’ Medici, si respira atmosfera di cambiamento. Imbiancate le pareti e rinnovate le scaffalature, nonna e nipote rincorrono clienti e ricevono tanti corrieri carichi di pacchi.

Nella cartoleria ‘Sole’ non si vendono infatti solo articoli di cancelleria, giochi, libri di testo nuovi e usati ma si possono effettuare anche pagamenti, spedizioni e molto altro. Nell’aria di smobilitazione, l’occhio cade su una foto che ritrae una piccolina di pochi mesi: è proprio Martina in un’immagine affissa alla parete dalla nonna per avvertire sempre la presenza della sua ‘cucciola’ durante le interminabili giornate di lavoro, sviluppate lungo 12 o 14 ore.

"In realtà mia nipote e suo fratello sono cresciuti in negozio" dichiara Ciani guardando con occhi innamorati la ragazza, che si definisce "carica e non spaventata proprio perché posso contare sull’aiuto della nonna". "Abbiamo un rapporto strettissimo – conferma Giovanna –. Siamo abituate a sentirci al telefono anche tre o quattro volte al giorno, ogni tanto ci scontriamo anche perché è normale avere opinioni differenti".

L’idea dell’avvicendamento viene da lontano. "Ho cominciato a pensarci a 18 anni, ma ero troppo giovane - dice Martina -. Finite le superiori, ho trascorso un mese in Spagna grazie a una borsa di studio Erasmus e in quelle settimane ho consolidato l’intenzione".

Il negozio amplierà ulteriormente i servizi offerti, ci saranno sorprese. "Tratterò anche il materiale per l’organizzazione di party – chiosa la nuova titolare -. Ho fatto a lungo l’animatrice". In vista dell’inaugurazione, in programma l’11 maggio a partire dalle 15, sulle vetrate fanno già capolino fiori realizzati con piatti di carta e presto spunteranno anche i palloncini. Sarà una giornata "piena di sorrisi, musica, dolci e creatività – le parole affidate dalla ragazza al volantino che annuncia il passaggio di testimone ‘da mani esperte e affettuose a nuove energie piene di sogni e colori’.

La continuità solleva Giovanna dal magone di chi ha visto crescere generazioni di studenti. "Sarò ancora presente, ma potrò finalmente alzarmi con calma e dedicare più tempo alle mie passioni, a partire dall’attività di commissario Aci di rally e corse in salita" conclude allargando il sorriso.