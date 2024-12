Alla Casa della comunità incontro sul tema ’salute e alimentazione’

Prende avivo un ciclo di incontri dedicati alla promozione della salute in collaborazione con la Casa della Comunità di Forlimpopoli. Gli appuntamenti, promossi dall’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì, saranno un’occasione per conoscere e approfondire alcuni consigli per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. Due gli eventi gratuiti previsti dal programma. Oggi dalle 9 alle 11 si terrà l’incontro ‘Il carrello della salute’ presso la Sala Polivalente della Casa della Comunità in via Duca d’Aosta 33 (secondo piano). L’incontro ha come obiettivo di imparare insieme a fare scelte consapevoli per un’alimentazione sana e sostenibile, cercando di orientarci tra le tante informazioni che circolano sull’alimentazione. Il prossimo martedì, 10 dicembre, sempre dalle 9 alle 11 si terrà ‘Un passo alla volta". Punto di ritrovo presso la Sala Polivalente della Casa della Comunità. L’incontro è dedicato alla scoperta e alla sperimentazione delle opportunità offerte dal territorio per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente. Verrà condotto da un Istruttore Laureato in Scienze Motorie. E’ consigliato un abbigliamento comodo. Per informazioni: 331/1371209.

Matteo Bondi