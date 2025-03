Alla ‘Contessa’ le opere dell’artista senese Ferrante

Si può visitare fino a domenica 4 maggio al Ristorante La Contessa di Santa Sofia la mostra ‘Soterus’ di Salvatore Ferrante. Nei locali di via Nefetti sono esposte 23 opere dell’artista di Torrita di Siena che ha avuto un percorso iniziato con la pittura ad olio e continuato come artigiano del legno per il restauro, fondendo poi queste sue due anime.

"Eclettico, versatile, creativo – scrive il critico Salvo Nugnes –, sempre aperto ad innovazioni e originalità le sue opere sono uniche e difficilmente imitabili. L’artista dipinge con una tecnica di sua sperimentazione usando resine naturali e colori creati da lui ottenendo un sorprendente aspetto cromatico e brillantezza nella finitura". Le opere di Ferrante sono esposte in molti luoghi anche all’estero, realizzazioni in legno che rimandano ai colori di Van Gogh e alla sinuosità dei quadri di Lempicka. L’esposizione si può visitare tutti i giorni (ad esclusione del lunedì) negli orari di apertura del ristorante.