Alla Fabbrica delle Candele ecco ’Noi’, terzo album della Tam Tangram Band

Alle 17 alla Fabbrica delle Candele, viale Salinatore 30, la Tam Tangram Band terrà il suo concerto natalizio e presenterà il nuovo album ’Noi’: 10 cover di musica italiana. "Noi che con coraggio e passione portiamo avanti da più di 10 anni questa avventura, che continua a regalarci e regalare emozioni. Noi, né uguali né diversi, ma ognuno speciale così com‘è". La registrazione di questo terzo cd, iniziata in aprile da Deposito Zero studio, ha subito una lunga interruzione a causa dell’alluvione che ha distrutto i laboratori e le attrezzature tecniche dello studio. Fortunatamente il tecnico è riuscito a mettere in salvo gran parte delle incisioni già fatte. Ingresso libero. La Band ringrazia l’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì.