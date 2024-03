Alla ’Fabbrica’ stasera si legge ’Le notti bianche’

Le Notti Bianche di Dostoevskij Nella Sala Teatro della Fabbrica delle Candele. Questa sera alle ore 20,45, si terrà un incontro con Elena Mazzola, linguista, traduttrice, saggista e dirigente del ‘Centro di cultura europea Dante’ di Kharkiv in Ucraina. Verrà applicato il metodo di lettura ‘da soggetto a soggetto’ per l’opera ‘Le notti bianche’ di Dostoevskij in modo da avvicinare così i lettori a scoprire un possibile metodo di comunicazione offerto dalla lettura. La serata/conferenza è promossa da Aula 29, Orto del Brogliaccio in collaborazione con Il mondo parla.