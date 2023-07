Alla Festa dell’Unità il segretario Pd Tosiani

Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd, parlerà stasera alla festa dell’Unità di San Martino in Strada, in svolgimento nell’area della polisportiva Sammartinese (via Braschi 10). Tosiani, che già è intervenuto in città lunedì scorso in occasione della visita della leader dem, Elly Schlein, ha ribadito in varie circostanze la vicinanza del partito al gruppo Pd forlivese e che la sfida per le comunali di Forlì nel 2024 "sarà centrale". Tosiani interverrà alle 20,30, la serata alla festa si concluderà in seguito con i ballerini New Dance Club.