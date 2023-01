Alla Fondazione Lewin una mostra sulla persecuzione antiebraica

Apre oggi, presso la Fondazione Alfred Lewin di via Duca Valentino 13, la mostra ‘Forlì 1944, una strage ordinaria’, che attraverso documenti burocratici, ritagli di giornale, diari, lettere private e fotografie racconta le tappe della persecuzione antiebraica a Forlì. L’iniziativa, concepita per la Giornata della memoria e frutto della partnership tra la cooperativa edit91, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, il Cidi di Forlì e la Fondazione Alfred Lewin, passa in rassegna i momenti salienti di un tragico periodo storico culminato con la prigionia di diciotto ebrei nel carcere della città, trucidati alla vigilia della liberazione nei pressi dell’aeroporto. La mostra, che resterà visitabile fino al 2 febbraio, rimarrà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Previa prenotazione, è inoltre disponibile una sua versione in roll-up, con pannelli autoreggenti da esporre nelle scuole che ne faranno richiesta.

Nell’ambito del medesimo progetto, dal titolo ‘Luoghi della Memoria‘, sono previsti tre incontri a Palazzo Romagnoli (via Albicini 12): mercoledì 18 gennaio, alle 17, ‘Decontaminare le memorie‘, con il professore di Storia dell’Ebraismo all’Università di Firenze Alberto Cavaglion; venerdì 20 gennaio, ‘Ebrei e sinagoghe: architettura, comunità, identità‘ con l’architetto e storico dell’architettura Andrea Morpurgo; giovedì 2 febbraio, alle 17, ‘Pellegrinaggio fra l’orrore: il processo Hoess a Varsavia – la testimonianza di Massimo Adolfo Vitale‘, con lo storico della storia degli ebrei e della persecuzione antiebraica in Italia Michele Sarfatti.

Stefano Baudino