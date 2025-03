Alla mostra Picta si parla di scrittura come arte

Non solo pittura, scultura, ceramica. L’arte si esprime in innumerevoli declinazioni e domani nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, che fino a lunedì 7 aprile ospita la rassegna europea di arte contemporanea Picta Romagna, a salire in cattedra sarà la letteratura. Alle 17 la scrittrice castrocarese Rosetta Savelli terrà una conferenza sul tema ‘La scrittura è un’arte. Volti e risvolti delle parole’. La relatrice condurrà i presenti in una passeggiata attraverso gli scritti che l’hanno portata a vivere importanti collaborazioni. Solo per citarne alcune, quella con la rivista di arte moderna Juliet Art Magazine, pubblicata a Trieste e diffusa in tutto il mondo; con il Club Unesco di Bologna presieduto dall’avvocato Bruno Cinanni, amante di ogni forma d’arte e di cultura, in passato ‘portato’ da Savelli proprio nel terrasolano Palazzo Pretorio per patrocinare la mostra ‘Liber’; e ancora con Alias (Associazione Letteraria Scrittori Italo Australiani).

"Racconterò come la scrittura sia uno strumento di esplorazione e di comunicazione che a volte può divenire arte" dichiara la scrittrice. Rosetta Savelli (nella foto) coltiva da sempre l’amore per la musica, la letteratura e l’arte. Ha pubblicato quattro libri: un racconto, una raccolta di poesie e due romanzi. Ha partecipato a numerosi concorsi letterari ottenendo prestigiosi riconoscimenti e pubblicazioni. La conferenza si inserisce nel ricco cartellone degli eventi collaterali di Picta Romagna, rassegna europea di arte contemporanea-Premio Romagna città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ideata da Giuseppe Bertolino. L’esposizione, a ingresso libero, si può ammirare dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19.