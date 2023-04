Alla ricerca del bene comune

Il Circolo Aurora promuove un ciclo di cinque conversazioni dal titolo ’Forme del Bene Comune: la partecipazione come senso del vivere quotidiano’, che vedranno impegnati vari esponenti della cultura forlivese. Il primo appuntamento si svolgerà oggi alle 17,30 e vedrà protagonista Rocco Ronchi (docente di Filosofia Teoretica all’Università dell’Aquila); sabato 29 aprile sarà la volta di Giovanni Matteucci (Università di Bologna) e sabato 3 giugno toccherà a Giovanni Tassani (storico e saggista). Un unico filo conduttore collega le tre conversazioni: il perseguimento, nell’ambito della comunità locale di appartenenza, del ’bene comune’ può essere un antidoto alla crisi di impegno, partecipazione, fiducia, visione positiva del futuro che sta attanagliando la società italiana? I successivi due interventi sono in programma a ottobre e novembre. Tutti gli incontri si terranno alla sede del Circolo Aurora (Palazzo Albicini n. 80). Per info e prenotazioni: [email protected]