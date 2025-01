Alla Rimbomba la Dante. Alighieri Jazz Orchestra

Sarà la Dante Alighieri Jazz Orchestra ad esibirsi stasera alle 22 sul palco del circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro. La Dante Alighieri Jazz Orchestra è una formazione di ben 9 elementi che spazia dai classici dello swing come Take the ‘A’ Train fino a brani funk come Pick Up The Pieces. È composta da ex allievi e docenti della scuola di musica Dante Alighieri di Bertinoro. L’organico è composto da una solida sezione ritmica (batteria, chitarra, basso elettrico) e una di fiati formata da ben sei sassofoni. Sarà possibile cenare alle 20 su prenotazione al 333.1296915.