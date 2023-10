Alla (ri)scoperta del romagnolo. Pienone al bar per impararlo: "Dialetto? No, è una lingua"

"Il romagnolo non è un dialetto dell’italiano e non lo è mai stato: è una lingua con la stessa dignità, formatasi in maniera indipendente". Fabrizio Barnabè (studioso, musicista e autore) sgombra subito il campo da fraintendimenti nel corso della serata di presentazione del primo corso di dialetto romagnolo. Una sala piena, con circa 60 persone di tutte le età, al bar latteria Roby & Roy a Villanova, in viale Bologna 309, che hanno ascoltato con attenzione e curiosità Barnabè e l’altro relatore, Alberto Giovannini, insegnante e musicista, presentare l’iniziativa. Gli incontri per imparare la lingua ’straniera’ della Romagna hanno il patrocinio dell’associazione Friedrich Schürr, nata nel 1996 con lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale del dialetto.

Dopo il successo a Faenza e Imola arriva quindi anche a Forlì ’Aperitreb’, strutturato come un corso di lingua straniera, con la possibilità di fare l’aperitivo: ‘scultê (listening), scòrar (speaking), lèzar (reading), scrìvar (writing) e capì (comprehension), senza trascurare etimologia, pronuncia e grammatica, spesso molto diverse da quelle italiane. Il costo del corso è di 5 euro a lezione con consumazione obbligatoria e la sede è appunto il bar Roby & Roy, con partenza ufficiale martedì 24 ottobre alle 19 (per prenotarsi Fabrizio Barnabè: 339.1669806). I partecipanti dovranno acquistare anche una dispensa (costo 15 euro) con le schede delle lezioni e una serie di contenuti audio (letture, canzoni, traduzioni) mirati all’apprendimento. "Partiremo dalle vocali del dialetto – spiega Barnabè – con attenzione alla lettura, alla scrittura e alla etimologia delle parole". Il romagnolo è una lingua romanza che deriva dal latino e fa parte del grande gruppo delle lingue gallo-italiche diffuse nel nord Italia, in cui si possono identificare tre macro-aree. La prima è quella nord-occidentale (ravennate-imolese-forlivese), la seconda quella sud-orientale (riminese) e infine la Romagna appenninica. La lingua acquisì i suoi primi caratteri distintivi ai tempi dell’Esarcato bizantino di Ravenna, quando ciò che restava del mondo romano coincideva circa con l’attuale Romagna. "Un dialetto affascinante e poetico – prosegue Bernabè – legato all’essenza della nostra cultura e delle nostre tradizioni che rischia però di morire. Abbiamo quindi sentito il dovere e il piacere di offrire un corso in cui si impareranno i primi rudimenti con leggerezza e la necessaria serietà, prestando attenzione anche alle specificità dell’area forlivese".

Gianni Bonali