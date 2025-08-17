"Alla Rocca la casa delle associazioni". Metropolis: "Sia aperta a cultura e arti"

Nei giorni scorsi è tornato in auge il tema del futuro della Rocca di Ravaldino, o meglio della parte della Rocca che attualmente è adibito a casa circondariale. Cosa farne quando – si spera tra non troppo tempo – il nuovo carcere sarà completato e i detenuti vi saranno trasferiti? Il sindaco Zattini, già mesi fa, aveva parlato di un Campus 2, idea che aveva colto diversi pareri favorevoli, tra i quali, recentemente, anche quello dell’architetto che progettò il campus e che ora vedrebbe bene alla Rocca l’aula magna, ad oggi mancante. L’assessora all’università Paola Casara, invece, pur confermando l’idea di realizzarvi servizi legati all’università, vorrebbe che l’attuale Campus fosse un luogo verde e accessibile a tutti, non solo agli studenti.

Ora arriva anche la proposta dell’associazione culturale Metropolis, presieduta da Marco Colonna. "Nel nostro territorio – sostiene Colonna insieme al suo vice Umberto Pasqui – manca una vera e propria ‘casa delle associazioni’, un luogo stabile in cui realtà culturali, artistiche, civiche e anche sociali possano elaborare progetti, incontrarsi e anche lavorare insieme ogni giorno dell’anno, promuovendo iniziative aperte al pubblico, continuativamente. In passato, abbiamo proposto lo spazio dell’ex Eridania come possibile sede, e in attesa che si sblocchi la situazione del rilancio dell’area, crediamo si possano valutare, già oggi, altre opportunità". E La Rocca potrebbe essere una: "Immaginiamo il futuro riutilizzo della casa circondariale di Forlì come spazio aperto alla cittadinanza, al turismo e alla produzione culturale e sperimentale da parte delle associazioni".

Metropolis avverte che occorre "ragionare sulle spese di riqualificazione della struttura". Ma immagina "un collegamento funzionale con la Cittadella della Rocca di Ravaldino" e, a proposito di parchi, "il rinfoltimento dell’area verde circostante". Ad ogni modo, "uno scopo ben preciso: culturale sì, e anche turistico e persino museale, o in parte anche didattico. Sarebbe suggestivo anche lasciare un padiglione inalterato come richiamo alle carceri ottocentesche".

In ogni caso, la Rocca è un’opportunità: "È fondamentale che tali spazi restino a disposizione della comunità, per favorire la partecipazione e la vita culturale della città". Occorre cominciare a parlarne: "Per una città che vuol fare della cultura un vessillo per il proprio futuro, chiediamo all’amministrazione e a tutti gli enti coinvolti di aprire un confronto serio e trasparente con associazioni e cittadinanza su come valorizzare al meglio la casa circondariale, garantendo che resti patrimonio comune, salvaguardandone l’identità e le potenzialità".