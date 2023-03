Alla sala Aurora ‘La scuperta dl’America’ di Paolo Maltoni

Forlì va alla scoperta del nuovo mondo. Alle 17.30 la sala Aurora di Palazzo Albicini (corso Garibaldi 80) ospiterà la presentazione del poema musicale in dialetto romagnolo ‘La scuperta dl’America’, scritto da Paolo Maltoni. Un racconto in cinquanta sonetti trasposto in musica dal gruppo ‘Al Caravël Trio’, formato dai figli dell’autore Alessandro (voce solista e chitarra) e Francesco (cori e narrazione), affiancati da Giovanni Grappeggia (chitarra solista e cori). ‘La scuperta dl’America’, è stata pubblicata nel 1991 con la prefazione di Andrea Brigliadori, indimenticabile professore di italiano del Liceo Scientifico, nonché poeta, scrittore e critico.

Paolo Maltoni è nato nel 1932 a San Tomè, dove giovanissimo ebbe le prime esperienze teatrali in parrocchia. Negli anni ’50 si trasferì a Bussecchio, in via Cerchia, ed entrò in stretto contatto con un gruppo di giovani del ‘Gad Enal Nino Tampellini’ che indirizzò al teatro dialettale e coordinò artisticamente dal 1955 al ’59. Dedito alla scrittura di testi in dialetto, in seguito Maltoni si avvicinò al ‘Cinecircolo del Gallo’, incrociando la penna con quella di un altro apprezzato autore di commedie in vernacolo: Giovanni Spagnoli. Un’esperienza preludio alla nascita de ‘La Cumpagnì dla zercia’, fondata coi vecchi compagni d’avventura di Bussecchio. Regista del sodalizio teatrale dal 1982 al 1984, in seguito continuò a scrivere in proprio. L’accesso alla sala Aurora è libero, al termine dello spettacolo è in programma un’apericena (prenotazione obbligatoria via mail a [email protected]).