Alla scoperta dei balli dell’800

Far rivivere emozioni del passato condividendo il piacere di danzare sulle note musicali di grandi compositori dell’Ottocento; riscoprire e praticare danze che, oggi, sono ai più sconosciute. E’ questo il progetto culturale proposto dalla Società di Danza, fondata e diretta da Fabio Mollica, progetto che coniuga la precisione filologica nell’interpretazione di vecchi manuali di ballo con la possibilità di riproporre danze storiche in un contesto contemporaneo. Si studiano altresì le contraddanze scozzesi tramandate nei secoli come forma di incontro e socializzazione; la Società di Danza aderisce alla Royal Scottish Country Dance Society. Domani alle 20,15 presentazione gratuita dei corsi presso la palestra della scuola elementare De Amicis. Per informazioni: www.societadidanzaromagna.it; [email protected]; 340.2923818.