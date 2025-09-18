Il papà di un extraterrestre

Il papà di un extraterrestre
Forlì
Alla scoperta dei manga: con Sara Aceti e la Fumettoteca
18 set 2025
SERGIO TOMASELLI
Cronaca
Alla scoperta dei manga: con Sara Aceti e la Fumettoteca

Al via un innovativo corso di fumetto e manga promosso dalla Fumettoteca, tenuto presso l’ente di formazione professionale Techne. La docenza sarà affidata all’affermata fumettista Sara Aceti, 22enne emiliana vincitrice di numerosi riconoscimenti e talento emergente del panorama nazionale. Nato dalla volontà di promuovere la Nona Arte, gli obiettivi del corso sono quelli di esplorare il fumetto e i suoi linguaggi contemporanei, in particolare lo stile orientale del manga, e si propone di fornire ai partecipanti strumenti tecnici e narrativi per approcciarsi a questo stile che è tra i più amati e diffusi a livello globale.

Le diverse lezioni toccheranno argomenti quali l’anatomia e l’espressività dei personaggi, la prospettiva, la composizione della tavola, lo storytelling e le tecniche di inchiostrazione. Non si tratta di un’iniziativa isolata poiché da anni il territorio forlivese promuovere esclusivi corsi sul fumetto, dalla biblioteca di Bertinoro fino alle recenti tre edizioni del corso in partenariato con l’Avis Comunale di Forlì. Inoltre, la Fumettoteca di via Curiel 51, di cui è direttore GianLuca Umiliacchi (nella foto) effettua diverse attività anche solidali e nel sociale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 339.3085390 (ore 10-18).

