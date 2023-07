Alla scoperta dei tesori sacri in visita alla chiesa di Sadurano

Terzo appuntamento con ‘Tesori aperti - arte sacra e note d’autore’ a Castrocaro: l’occasione per scoprire o riscoprire edifici di culto spesso inaccessibili. Domani si potrà ammirare la chiesa di Santa Maria Assunta in Sadurano, recentemente restaurata: alle 20 è in programma la visita guidata a cura di Elisa Garavini, guida turistica abilitata. L’iniziativa si inserisce nel programma di celebrazioni per onorare la memoria di Don Dario Ciani, parroco di Sadurano, in occasione dell’ottavo anniversario della scomparsa. In tale contesto anche la passeggiata di oggi alle 20 dalla chiesa al monte della birra con lo studioso di storia locale Gabriele Zelli e, a seguire, la cocomerata per tutti. La visita alla chiesa è gratuita. Richiesta la prenotazione: tel. 0543.769631 – cellwa 350 5193970, [email protected]