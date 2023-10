Alla scoperta del fumetto con il maestro Vittorio Giardino

Oggi, all’interno del corso gratuito ‘PerCorso di Fumetto’, sarà ospitato il noto fumettista Vittorio Giardino. Il corso, promosso da Avis Comunale di Forlì e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub, è ormai giunto alla quarta settimana. La presenza di un autore affermato come Giardino è senza dubbio fonte di grande attrattiva per i forlivesi e per gli appassionati di fumetto in generale. L’arte delle nuvolette, infatti, è un grande mezzo di comunicazione, un linguaggio fruibile da tutti e in tanti modi. La Nona Arte, e Vittorio Giardino l’ha dimostrato, è in grado di trasmettere valori, concetti sociali, posizioni e messaggi forti.

Vittorio Giardino (Bologna, 1946) ha scritto opere pubblicate in diciotto paesi e tradotte in quattordici lingue. Ha vinto numerosi premi, fra cui lo Yellow Kid nel 1982 per ‘Rapsodia ungherese’ e il Gran Premio Romics per il primo volume di ‘No pasaràn’. Lo stile di Giardino, ricollegabile alla linea chiara della scuola franco-belga, è riconoscibilissimo. Le sue storie spaziano dal poliziesco allo spionistico, dall’erotico al romanzo di formazione, e puntano molto sulle figure femminili.

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub è una realtà importantissima per Forlì, per i giovani e per gli adulti, e crea un contesto aggregativo ben definito. Per conoscere dettagliatamente questa iniziativa e tutte le altre, contattare telefonicamente il numero 339 3085390, scrivere a fumettoteca@fanzineitaliane.it o visitare il sito www.fanzineitaliane.itfumettoteca.

Alessandro Mambelli