Alla scoperta del lupo ascoltando il suo ululato

Il Parco nazionale propone sessioni straordinarie di monitoraggio del lupo tramite wolf howling aperte al pubblico con l’accompagnamento di guide ambientali escursionistiche abilitate dal 1 novembre 2025 al 31 gennaio 2026. "Il wolf howling è una delle tecniche di censimento del lupo che permette di individuare soggetti singoli o nuclei famigliari – precisa la nota del Servizio conservazione natura dell’ente – sfruttando la naturale tendenza del lupo ad ululare. Consiste nell’emissione di ululati preregistrati tramite un’idonea strumentazione oppure a voce, inducendo così risposte vocali da parte dei lupi e permettendo di determinare la presenza o assenza, di stimare il numero minimo di individui e di accertare l’avvenuta riproduzione attraverso la risposta dei cuccioli. Negli ultimi anni si è deciso anni di disciplinare la partecipazione da parte di singoli o gruppi a sessioni straordinarie di questa attività di monitoraggio del lupo. La regolamentazione permetterà di non arrecare eccessivo disturbo a questa specie particolarmente protetta e nel contempo di raccogliere dati standardizzati utili e integrabili con i dati del monitoraggio ordinario eseguito dal Parco in collaborazione con il Reparto Carabinieri Parco e formando delle guide per l’accompagnamento di gruppi per lo svolgimento di sessioni straordinarie di wolf howling, in periodi prestabiliti e per un numero limitato di sessioni". Alla sera ogni guida accompagnerà, nei punti assegnati, un numero massimo di 20 persone che potranno provare la meravigliosa esperienza di sentire ululare i lupi immersi nel buio della notte. Nel versante romagnolo le località interessate sono: Monte Merli, Casanova dell’Alpe, Pratalino e Braccina. Calendario completo su www.parcoforestecasentinesi.it.

Oscar Bandini