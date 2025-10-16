Strade, attesa infinita

Strade, attesa infinita
16 ott 2025
OSCAR BANDINI
Alla scoperta del lupo ascoltando il suo ululato

Si chiama wolf howling ed è una delle tecniche di censimento più note. Si tiene nel Parco da novembre a gennaio con guide ambientali abilitate.

Il Parco nazionale propone sessioni straordinarie di monitoraggio del lupo tramite wolf howling aperte al pubblico con l’accompagnamento di guide ambientali escursionistiche abilitate dal 1 novembre 2025 al 31 gennaio 2026. "Il wolf howling è una delle tecniche di censimento del lupo che permette di individuare soggetti singoli o nuclei famigliari – precisa la nota del Servizio conservazione natura dell’ente – sfruttando la naturale tendenza del lupo ad ululare. Consiste nell’emissione di ululati preregistrati tramite un’idonea strumentazione oppure a voce, inducendo così risposte vocali da parte dei lupi e permettendo di determinare la presenza o assenza, di stimare il numero minimo di individui e di accertare l’avvenuta riproduzione attraverso la risposta dei cuccioli. Negli ultimi anni si è deciso anni di disciplinare la partecipazione da parte di singoli o gruppi a sessioni straordinarie di questa attività di monitoraggio del lupo. La regolamentazione permetterà di non arrecare eccessivo disturbo a questa specie particolarmente protetta e nel contempo di raccogliere dati standardizzati utili e integrabili con i dati del monitoraggio ordinario eseguito dal Parco in collaborazione con il Reparto Carabinieri Parco e formando delle guide per l’accompagnamento di gruppi per lo svolgimento di sessioni straordinarie di wolf howling, in periodi prestabiliti e per un numero limitato di sessioni". Alla sera ogni guida accompagnerà, nei punti assegnati, un numero massimo di 20 persone che potranno provare la meravigliosa esperienza di sentire ululare i lupi immersi nel buio della notte. Nel versante romagnolo le località interessate sono: Monte Merli, Casanova dell’Alpe, Pratalino e Braccina. Calendario completo su www.parcoforestecasentinesi.it.

Oscar Bandini

