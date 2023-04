Alla scoperta della chiusa di Calanco, conferenza di archeologia

Sarà dedicato alla chiusa di Calanco e l’antico canale dei mulini il secondo appuntamento di ’Archeologia in dialogo’, a cura di Italia Nostra Forlì e Associazione culturale la Foglia, che si terrà stasera dalle 20.30 presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo n. 8 (viale dell’Appennino 496c). Fausto Pardolesi, funzionario dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, e l’archeologo Enrico Ravaioli condurranno il pubblico alla scoperta di uno dei tratti distintivi della Forlì medievale, che per secoli fu forza motrice per mulini e opifici, fogna a cielo aperto per macellerie e pescherie, fossato per la difesa degli uomini.