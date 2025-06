Alla scoperta della regione. Guida turistica a misura di bimbi: "Così s’impara divertendosi"

A volte per viaggiare lontano non servono aerei e valigie pesanti: basta uno sguardo curioso e il desiderio di raccontare. È così che i bambini e le bambine della classe 5ª B della scuola primaria Focaccia hanno trasformato l’anno scolastico in un’avventura tra le meraviglie dell’Emilia-Romagna.

Accompagnati dalle insegnanti Milena Di Toro e Valentina Balestra, i piccoli autori hanno ideato e realizzato una guida turistica dal titolo ‘Emilia-Romagna per viaggiatori curiosi’, un lavoro colorato e coinvolgente che ha attraversato geografia, storia, arte e cittadinanza, mettendo insieme competenze e creatività con uno stile chiaro, inclusivo e adatto a tutti. "Integrando metodologie innovative, una grafica accattivante e testi chiari e semplici, uniti ad una visione educativa ispirata ai valori dell’inclusione e della cittadinanza attiva, la classe è riuscita a raccontare tutte le meraviglie della nostra regione, ricca di luoghi speciali e affascinanti da esplorare", racconta con orgoglio Maria Teresa Luongo, dirigente dell’istituto comprensivo 8 ‘Camelia Matatia’.

Come ogni guida che si rispetti, anche quella dei bambini della ‘Focaccia’ ha spiccato il volo e l’elaborato è arrivato fino all’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni, che ha voluto inviare un messaggio speciale agli alunni esprimendo il suo apprezzamento: "Care studentesse, cari studenti e insegnanti, ho ricevuto il vostro lavoro e l’ho trovato davvero bellissimo", ha esordito Allegni, che ha proseguito: "Siete riusciti a raccontare in modo chiaro e semplice tutte le meraviglie della nostra Regione, che, come avrete scoperto, è ricca di posti speciali e affascinanti da esplorare". Nel suo messaggio, l’assessora regionale ha sottolineato l’importanza di riscoprire ciò che ci circonda: "Spesso conosciamo meglio luoghi lontani che non abbiamo mai visitato, magari studiati sui libri, piuttosto che quelli vicino a noi, anche se hanno davvero tanto da offrire e storie incredibili da raccontare", e ha valorizzato la guida con parole che i ragazzi non dimenticheranno facilmente: "La vostra piccola guida è molto ben realizzata, con disegni e testi molto chiari. Spesso neanche le guide turistiche professionali riescono a essere così comprensibili e coinvolgenti". Infine, un ringraziamento alle insegnanti: "Ringrazio anche i vostri insegnanti che vi hanno accompagnato in questo progetto, e in particolare Valentina Balestra che ha curato la ricerca e Milena Di Toro che ha curato la parte grafica". Allegni ha concluso con un incoraggiamento: "Spero che anche altre scuole seguano il vostro esempio con progetti simili, perché credo sia un modo fantastico di imparare divertendosi". Un progetto nato tra i banchi, cresciuto con passione e arrivato al cuore di chi crede nella scuola come il luogo dove coltivare la curiosità dei tanti piccoli esploratori di oggi e di domani.

Sofia Nardi