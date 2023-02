Alla scoperta della Street art in città

Si va alla scoperta di murales domani sera con il trekking urbano ’Street Art’. Una tappa significativa sarà alla ex fabbrica Battistini, in piazzetta delle Operaie, in ricordo delle donne che hanno lavorato in fabbrica e che sono state protagoniste di storiche lotte. Lì si ammirano i dipinti a muro del pittore Marcello Di Camillo e attraverso questi si verrà a conoscenza del progetto di valorizzazione del complesso dell’ex fabbrica. Le ragazze del comitato ’Scarpe spaiate’ accoglieranno i partecipanti raccontando loro del progetto mentre si gusterà vin brulè e scroccadenti. Si proseguirà poi verso gli altri punti della città che ospitano i murales. Ritrovo alle 20 al parcheggio Santa Chiara, il tour è lungo 7,5 km, la quota di 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini sopra gli 8 anni. Accompagnatrice Annalisa Romagnoli. Info e prenotazioni (entro stasera): 339.2549407 [email protected]