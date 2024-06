Alla scoperta dell’Amazzonia con il libro di Federica Falancia

Dall’Appennino romagnolo all’Amazzonia, dal fiume Bidente a quello di Bobonaza in Ecuador è il leit motiv del libro curato da Federica Falancia ‘I guardiani della terra. Se il fiume mi parla’, edito da Generis Publishing e a breve disponibile anche in e-book . Giurista, antropologa e ricercatrice del Centro di Ricerca EuroAmericano sulle Politiche Ecologiche Costituzionali dell’Università del Salento, docente di diritto al liceo Galvani di Bologna, Falancia tiene seminari in diverse università italiane e straniere. Radici abruzzesi e santasofiesi, la sua famiglia risiede nel comune della val Bidente. E proprio dalle foreste dell’Appennino tosco romagnolo e dalle acque del Bidente, l’autrice ha tratto ispirazione per un libro ben strutturato tecnicamente, ma dove il sentimento e l’amore per la foresta e le popolazioni che le abitano emerge di continuo. "Stare in natura nel bosco e lungo il Bidente mi ha aiutato a sentire sempre più chiaramente – precisa l’autrice – il pregiudizio di superiorità dell’uomo su tutto ciò che non è umano e mi ha motivato a cercare persone che vivono una relazione con la natura e il pianeta diifferente da quella occidentale. Così ho scoperto il caso dei Kickwa Sarayaku dell’Amazzonia ecuadoriana e della loro vittoria giudiziale davanti alla Corte Internazionale dei Diritti Umani contro le estrazioni petrolifere". Così, grazie ad una borsa di studio dell’Università di Bologna, li ha raggiunti nel 2018 per una ricerca sul campo che è durata fino al 2021. "Nel 2012 – conclude – l’alta Corte ha emanato una condanna dello stato dell’Ecuador, una sentenza storica che ha significato molto per tutti i popoli indigeni del mondo".

Oscar Bandini