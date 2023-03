Alla scoperta dell’azienda agricola Mezza Ca’

Il 21 febbraio, nelle colline a pochi km da Rocca, il cui panorama era illuminato dal sole che ne risaltava la bellezza, siamo stati accolti calorosamente da Miriam Daga, proprietaria dell’azienda agricola biologica Mezza Ca’, che da oltre 50 anni è attiva nel settore caseario. Miriam ci ha guidato nell’azienda in cui lavora insieme alla sua famiglia. Ci siamo quindi recati nelle stalle che ospitano circa 130 mucche e 10 vitelli, nati da meno di un mese. In box separati abbiamo osservato due razze diverse di mucche: quelle di origine tipicamente romagnola e le chianine (di origine umbro-toscane). Le prime sono molto robuste e tozze, le seconde, invece, sono più alte e snelle. Entrambe hanno il mantello bianco, ma la forma delle loro corna è diversa: le romagnole hanno le corna a lira, invece le chianine a mezzaluna. Alcune mucche avevano le corna tagliate o rovinate e Miriam ci ha spiegato che i bovini sono animali sociali, ma che tra di loro esistono delle gerarchie per cui a volte capita che si scornino, ferendosi e rompendosi appunto le corna. Proprio per questa ragione le mucche incinte e quelle che hanno appena partorito vivono in box separati. Il carattere delle mucche chianine...