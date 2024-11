Alla scoperta delle anfore vinarie: visita agli scavi archeologici

Visitare uno scavo archeologico nel pieno della sua attività non è da tutti i giorni e, per questo, riveste grande importanza l’iniziativa di domani che darà modo di ammirare il cantiere in corso a Forlimpopoli. La visita è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Le indagini archeologiche, finanziate dal Ministero della Cultura e avviate il 29 ottobre, sono nella loro fase finale e sarà possibile osservare lo scavo di una decina di fornaci e di una calcara, oltre a una selezione dei reperti ritrovati. Il pubblico verrà accompagnato in un itinerario che porterà indietro di secoli, alla scoperta dei luoghi e delle modalità di produzione delle famose anfore vinarie ‘tipo Forlimpopoli’, ampiamente attestate nel modo romano tra la fine del I secolo e l’inizio del III secolo d.C., ma anche di altri manufatti ceramici e fittili. Il percorso verrà condotto da Romina Pirraglia, che ha la direzione scientifica dell’intervento, con la partecipazione degli archeologi di Akanthos incaricati delle indagini sul campo. Sono previste 3 visite: alle 9,30, 10,30 e alle 11,30. Evento gratuito, senza prenotazione. L’accesso al cantiere sarà da via Rita Levi Montalcini. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rimandata.