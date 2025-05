Alla scoperta delle antiche pievi. Già 7mila visitatori. E ora si riparte

È stato presentato sabato pomeriggio presso la pieve di Santa Maria in Acquedotto il programma della settima edizione di ‘Antiche pievi. A spasso per la Romagna’, promosso dall’associazione culturale ‘Antica pieve’, nata nel 2018. "Sono quattro le visite guidate – spiega il presidente Claudio Guidi – che si svolgeranno nei sabati pomeriggio del mese di maggio per promuovere la conoscenza di monumenti storici e religiosi interessanti".

Si parte sabato prossimo (10 maggio) dall’abbazia di San Mercuriale per poi proseguire il 17 con la visita al santuario della Madonna del Lago nel comune di Bertinoro. Sabato 24 maggio si andrà invece alla scoperta della pieve di Santo Stefano in Tegurio in località Godo di Russi (Ravenna), mentre l’ultima meta sarà l’abbazia di Sant’Ellero a Galeata il 31 maggio. Tutte le visite sono previste alle ore 16, gratuite, con ritrovo dei partecipanti sul posto.

L’iniziativa si avvale della collaborazione dello storico dell’arte Marco Vallicelli e del contributo di Gabriele Zelli e Marco Viroli che hanno pubblicato un libro che accompagnerà le escursioni, con le descrizioni dei luoghi di culto e approfondimenti storici, impreziosito dalle fotografie di Tiziana Catani e Dervis Castellucci. "In questi anni – spiega Zelli – abbiamo organizzato la visita a 27 chiese, con la produzione di sette pubblicazioni e la partecipazione di oltre 7mila persone". "Si tratta di luoghi che sono punti di riferimento della comunità – spiega don Andrea Carubia, parroco di Pieveacquedotto –, vissuti non solo dai fedeli, ma anche da tante persone del territorio". "L’obiettivo è stato quello di valorizzare il nostro patrimonio artistico – precisa Marco Vallicelli – con iniziative che hanno messo in risalto diversi aspetti poco conosciuti da molti forlivesi, grazie a uno studio minuzioso delle opere presenti nelle chiese".

Marco Viroli, coautore del libro, approfondirà, durante le passeggiate culturali, anche i legami storici delle dimore che si trovano sul percorso della visita, con il racconto dei personaggi e degli eventi che hanno animato nei secoli le vicende pubbliche e private di questa parte della Romagna. "La cultura è un patrimonio di tutti – ricordano Marco Vallicelli e Marco Viroli – e con queste iniziative gratuite intendiamo renderla disponibile: un valore aggiunto per creare anche ulteriori opportunità turistiche per la nostra terra". La pubblicazione ‘Antiche Pievi’ sarà distribuita a tutti i partecipanti, agli enti, alle scuole e agli interessati.

Gianni Bonali