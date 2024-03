Alla scoperta delle erbe spontanee al parco urbano

Le erbe spontanee che crescono nei prati possono essere un gustoso ingrediente per molti piatti. Ma quanti sanno distinguerle? Per imparare a farlo, niente di meglio che partecipare all’uscita ‘sul campo’ a caccia di erbe spontanee commestibili, promossa dal Gruppo Funghi e Flora e dall’associazione delle Mariette per domani, sabato 16 marzo. L’appuntamento

è per le 14,30 al Parco Urbano di Forlimpopoli: i partecipanti saranno guidati dagli esperti delle due associazioni alla ricerca e alla raccolta delle erbe. Per questo occorre portare con sé cestino, coltello e guanti. Il 7 aprile, invece, nella chiesa dei Servi si terrà un incontro per parlare delle buone erbette dei campi. Sarà l’occasione anche per degustare alcune preparazioni delle Mariette, raccontate da Elisa Crociani.