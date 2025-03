Alla scoperta dell’India con gli audiovisivi di Catani e Castellucci

Questa sera alle 21 in sala Mazzini, corso della Repubblica 88, Forlì, secondo appuntamento del ciclo ’Incontri sul Trekking 2025’ con i fotografi Tiziana Catani e Dervis Castellucci che presenteranno una serie di audiovisivi sull’India. Il primo ha come titolo ’Incredibile! India Incredibile !ndia’. Il secondo s’intitola ’Le donne del mercato di Diu’ e racconta Vanakbara, piccolo affascinante villaggio di pescatori. A seguire ’I cavallini del Guyarat’. Uno dei lavori è dedicato al mondo dell’istruzione in India e s’intitola ’Sui banchi di scuola’. ’Vivere all’inferno’ è l’ultimo audiovisivo in programma.