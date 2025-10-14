Alla scoperta di Fantella, nella valle del Rabbi. E c’è pure un sito archeologico

"Fantella è un luogo marginale, poco conosciuto e frequentato, fuori dai consueti percorsi escursionistici, ma con tutte le caratteristiche per essere apprezzato da chi ama la natura, la storia locale e i luoghi magici". A sostenerlo è Alice Ghetti, guida ambientale escursionista di Predappio e appassionata di archeologia, che domenica scorsa ha guidato un gruppo di una ventina di amici, predappiesi e non, appassionati di natura e ambiente. Per raggiungere Fantella, nella valle del Rabbi fra San Zeno e Premilcuore, si percorre il sentiero 335 del Cai attraverso zone boschive, vasti prati incorniciati da pareti di arenaria, lungo l’omonimo torrente, che costeggia antichi casolari in pietra locale e mulini.

Spiega Alice Ghetti: "Alla meta si trova un sito di notevole pregio archeologico denominato ‘La Grotta delle Fate’, già descritta un secolo fa dall’arciprete di Galeata don Mambrini, nel suo libro ‘Galeata nella storia e nell’arte’, dove, secondo la leggenda, le fate distribuivano ricchezze agli abitatori del luogo". Il sito è oggetto di scavo ed i reperti rinvenuti vanno dall’età preistorica fino al VI secolo d.C. Conclude Ghetti: "La natura selvaggia e incontaminata, la storia antica e la storia moderna dell’insediamento rurale fanno di Fantella una perla dell’Appennino Tosco Romagnolo. Ecco quindi un’interessante meta per chi vuol trascorrere domeniche belle, quelle che scaldano il cuore con pochi ingredienti: natura, amici e ricordi del passato".

q.c.