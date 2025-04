Alla scoperta di fiori di sambuco ed erbe spontanee

Un fine settimana alla scoperta dei profumi e dei sapori a Spinadello a Forlimpopoli. Domani, dalle 10 alle 12, secondo laboratorio del ciclo ‘La natura è un tesoro, scopriamola insieme’. Carla ed Elisa accompagneranno i partecipanti in una breve passeggiata per raccogliere i fiori di sambuco. Iniziativa a offerta libera. Domenica alle ore 15,30 andrà in scena la seconda passeggiata di ‘Ode alla primavera’: lo chef Andrea Erbacci accompagnerà i partecipanti alla ricerca dei fiori e delle erbe spontanee commestibili. Costo: 10 euro. Iscrizioni entro il giorno prima su sito spinadello.it.