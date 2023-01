Alla scoperta di Guido Cagnacci

Riprende la rassegna ‘Un’opera al mese’ che ha un obiettivo culturale di notevole spessore: far conoscere i capolavori dei musei civici di Forlì esponendoli, di volta in volta, nella Chiesa di San Giacomo. Stasera alle 18 tocca al dipinto di Guido Cagnacci dal titolo ‘L’allegoria dell’astrologia sferica’ (foto) proveniente dalla Pinacoteca del San Domenico. L’opera è un dipinto su tela (75,5 centimetri per 65,5) ed è stato eseguito tra il 1650 e il ‘55 a Venezia. A Forlì l’opera è giunta nel 2005: la presenterà Barbara Ghelfi, docente di storia dell’arte moderna dell’Università di Bologna, tra i massimi esperti dell’arte del Cagnacci.