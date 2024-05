Alla scoperta di Palazzo Lucarelli, storica dimora a Castrocaro

Una dimora storica nel cuore di Castrocaro, una residenza gentilizia che nel periodo aureo del turismo termale ha fatto sognare tanti ospiti: è il prestigioso Palazzo Lucarelli (oggi Lucarelli – Scala), depositario della memoria e dei fasti di un intero territorio. Risalente al 1600 e costituito dall’accorpamento di più unità immobiliari per volontà dei proprietari – quella famiglia Balducci indicata come la più in vista dell’epoca nelle tracce documentarie dell’Archivio comunale – in origine l’edificio poggiava parzialmente sulla cinta muraria che abbracciava la parte più arcaica della cittadina.

Affacciato sul borgo Santa Maria, il Palazzo è stato oggetto nei secoli di plurimi interventi di rinnovamento e ha subito vari cambi di destinazione, mantenendo immutato il proprio fascino. Rivisitarne la storia significa compiere un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta di un passato lontano ma ben sedimentato nei ricordi delle generazioni che lo hanno vissuto e, soprattutto, di quelle che lo hanno ‘abitato’ attraverso i racconti dei nonni. Narrazioni popolate dalla magnificenza di dettagli di pregio, delle decorazione d’epoca Liberty, degli arredi originali di inizio Novecento, del ferro battuto lavorato nell’Officina Matteucci di Faenza, degli stucchi e delle vetrate colorate. E soprattutto, dello scenografico scalone elicoidale con ringhiera in ferro, sovrastato da un ampio lucernario a ventaglio, racchiuso da una larga ed elegante cornice decorata a trompe-l’oeil con festoni e putti. Particolari che hanno riempito gli occhi di chi vi ha avuto accesso: il Palazzo è stato al centro delle visite guidate organizzate dalla Pro loco. Sabato 18 e domenica 19 l’edificio schiuderà il portone e il bel cancello in ferro che delimita il giardino, per mettere in vetrina i propri gioielli. Ma anche i tanti oggetti della quotidianità di un tempo: arredi, divani e poltrone, letti, tavoli e scrivanie, quadri e stampe, orologi, specchi, statuine, due pianoforti. Beni disseminati nei locali luminosi e di generosa metratura, disposti su tre livelli. Un ampio androne collega i due ingressi, l’uno affacciato sul centro del paese, l’altro degno ‘dirimpettaio’ del Grand Hotel Terme.

Il Palazzo vanta trascorsi da rinomata struttura ricettiva. Ai primi del ’900, passato di proprietà e sottoposto a completa ristrutturazione, si trasformò in ‘Pensione Sorelle Vespignani’. Un albergo di 14 stanze con porte in larice e sottili maniglie in ottone, letti a bandone e mobili intarsiati da un noto ebanista. Sfogliando i registri con le presenze dei villeggianti, si rileva il soggiorno di ospiti di nobile lignaggio o dalle professioni prestigiose, provenienti da tutta Italia ma anche da oltreconfine: da Berlino ad Amsterdam, da Amburgo ad Alessandria d’Egitto. L’attività proseguì con successo fino a metà degli anni ’60 sotto l’insegna ‘Pensione Lucarelli’. In occasione degli open day, chiunque lo desideri avrà l’opportunità di accedere al Palazzo di via Carlo Pisacane, visitare le luminose stanze, osservare e acquistare gli oggetti esposti. Nel fine settimana sarà possibile respirare la medesima atmosfera liberty nel sottostante ‘Caffè Nazionale’, l’esercizio commerciale più longevo e antico di Castrocaro, in festa per il secolo di vita.

Francesca Miccoli