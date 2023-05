Alla scoperta di S.Maria della Rovere con lo storico dell’arte Marco Vallicelli

Lo storico dell’arte Marco Vallicelli condurrà domani una visita guidata alla chiesa di San Pietro in Arco o di Santa Maria della Rovere. Il ritrovo è previsto per le 16 davanti al luogo di culto in via delle Vigne 19. Con questo appuntamento inizierà il ciclo di incontri organizzato dall’associazione culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi, dal titolo ’Antiche Pievi: a spasso per la Romagna’, che si svilupperà nel corso dei sabati di maggio. Come di consuetudine l’associazione ha pubblicato un volume, che sarà consegnato in omaggio ai presenti. La partecipazione alle visite guidate è libera e non occorre prenotare. Per informazioni: Claudio Guidi (338.6462755).