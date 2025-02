Alla ‘Spiaggia dei Valori’. Anche lo Ior in campo

Un bagno in mare è un gesto semplice, ma per chi convive con una disabilità può essere un sogno irraggiungibile: la Spiaggia dei Valori è nata per trasformarlo in realtà. Il progetto ha preso vita dall’esperienza di Deborah Donati e della sua famiglia, dopo che il marito Dario Alvisi, malato di Sla, riuscì nel 2017 a immergersi nelle acque del Salento. Da quell’episodio, grazie alla collaborazione con l’associazione Io con Te, è nato il desiderio di creare uno spazio simile sulla riviera romagnola. Così, nel 2018, ha preso forma a Punta Marina Terme (Ravenna) uno stabilimento balneare realmente accessibile a tutti.

"Abbiamo coinvolto 2mila volontari – racconta emozionata la fondatrice –, tra cui molti giovani, e accolto in questi anni oltre 1.400 ospiti. Inoltre, portiamo il valore della diversità nelle scuole, coinvolgendo circa 5mila studenti". Lo stabilimento dispone di 18 postazioni riservate sotto gazebo e 12 sotto ombrellone, progettate per accogliere persone con tetraplegia o malattie neurodegenerative. Altre 50 sono fruibili da tutti. Una passerella consente di raggiungere la riva anche a chi utilizza sedie specifiche, comprese quelle per persone allettate. Non solo, dal 2022, sono stati ricavati tre appartamenti da un’ex scuola materna per chi resta più a lungo.

Ieri, il progetto è stato presentato in un incontro alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, alla presenza anche della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. A far gli onori di casa il presidente della Fondazione, Maurizio Gardini: "Sono emozionato e contento di avere qui la ministra – le sue parole –. Dobbiamo diffondere questa esperienza in modo che non sia un’eccezione". "La Spiaggia dei Valori – annuncia poi nel suo intervento Locatelli – è un modello che vogliamo far conoscere a livello internazionale. A giugno porterò Deborah con me al congresso mondiale sulla disabilità dell’Onu". La ministra ha ricordato anche la sperimentazione della riforma del ‘Progetto di vita’, avviata in 9 province tra cui Forlì-Cesena, con l’obiettivo di garantire servizi su misura per le persone fragili. "La vita – continua – non è solo cure e medicine, ma anche sport, vacanze e libertà di scelta. Prima c’è la persona e poi la disabilità".

Oggi la Spiaggia dei Valori compie un ulteriore passo avanti con un accordo siglato con l’Università di Bologna, l’Ausl Romagna e l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior). "Con Deborah condividiamo gli stessi ideali – sottolinea Fabrizio Miserocchi, direttore dello Ior –. Per questo investiremo 15mila euro nei prossimi tre anni per offrire questa opportunità unica ai pazienti oncologici gravi, coloro per cui le cure non sono praticabili".

Anche il mondo accademico si è unito in uno sforzo comune: la Spiaggia dei Valori sarà sede di tirocini dei corsi di laurea dell’Università di Bologna e si avvierà a breve uno studio sulle cure palliative con il direttore dell’Hospice di Forlimpopoli e Dovadola, Marco Maltoni, e la dottoressa Romina Rossi. "La Romagna ha sempre avuto un’attenzione speciale per tutti – dichiara il sindaco, Gian Luca Zattini –. Progetti come questo dimostrano la qualità del nostro territorio e il valore dell’inclusione. Faremo la nostra parte per rafforzarlo ancora di più".