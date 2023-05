Alla Squadrani la mensa sarà agibile mercoledì

La mensa della scuola elementare Squadrani, nel quartiere Romiti, dovrebbe essere di nuovo agibile mercoledì prossimo. Il piano interrato dell’edificio è stato infatti allagato nella notte fra martedì e mercoledì; ospita oltre alla mensa anche i laboratori di informatica e di ceramica.

Lunedì prossimo la ditta incaricata dal Comune interverrà per rimuovere il fango e i detriti accumulatisi nel piano interrato della scuola elementare Pio Squadrani, nel quartiere dei Romiti. I lavori si protrarranno per tutta la giornata di lunedì e per buona parte di martedì. "Tutti i locali interessati dal rigurgito di fogna verranno igienizzati con l’utilizzo di monospazzola e attrezzatura adeguata – dice Vittorio Cicognani, assessore ai lavori pubblici – . Serviranno presumibilmente due passaggi per rimuovere il fango ancora presente e pulire a fondo tavoli e sedie. Per questo motivo, gli alunni dell’istituto potranno tornare a usufruire della mensa non prima di mercoledì".

Per rimuovere l’acqua c’è voluto il provvidenziale intervento dei volontari del quartiere.