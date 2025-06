Allagamenti a Forlì: maxi cantiere in via Bertini per potenziare la rete fognaria

Forlì, 26 giugno 2025 – Partirà il 25 agosto in via Bertini, in prossimità della rotonda fra via Balzella e via Solombrini, il maxi cantiere per i lavori di ottimizzazione e rafforzamento delle reti idriche e gas cittadine.

L’opera, finanziata con fondi Pnrr per circa 1 milione di euro, andrà a potenziare e riqualificare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in una delle zone più fragili della città di Forlì, caratterizzata da una rete fognaria sottodimensionata. Ad occuparsene sarà Unica Reti, società pubblica proprietaria delle reti idriche e gas della provincia di Forlì-Cesena.

Contestualmente saranno potenziate la fognatura nera, le reti dell’acquedotto e riqualificate le reti gas a cura del Gruppo Hera. I lavori, della durata complessiva di circa sei mesi, inizieranno con il potenziamento della rete fognaria bianca, soggetta in quest’area a ricorsivi allagamenti (l’ultimo il 20 maggio scorso). Sarà posata una maxi condotta in vetroresina, materiale altamente performante, del diametro di 150 cm (rispetto agli attuali 60 cm), con una portata di 6 volte più grande, che grazie alle sue notevoli dimensioni sarà in grado di fronteggiare gli eventi meteo estremi, fungendo anche da vasca di laminazione per la gestione delle acque piovane. Il progetto, inoltre, garantirà l’alleggerimento della dorsale fognaria esistente per acque meteoriche di via Solombrini/via Balzella, con conseguente beneficio su tutta la rete fognaria dell’isolato, riducendo drasticamente le frequenti sofferenze idrauliche registrate in passato in tutto il quartiere di Coriano.

“Questo progetto strategico – commenta il sindaco Gian Luca Zattini – rappresenta la risposta migliore ai nuovi scenari emersi dopo il maggio 2023, che hanno evidenziato l’inadeguatezza dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche del nostro territorio. Ecco perché ne abbiamo voluto condividere i benefici, il cronoprogramma e gli inevitabili disagi con il comitato di quartiere, le associazioni di categoria, i pubblici esercizi, i poli scolastici e i singoli commercianti che operano in questo tratto di strada. Siamo consapevoli che si tratta di un cantiere invasivo, ma la nuova fogna di via Bertini è un’opera improcrastinabile, una grande opportunità e un investimento che guarda al futuro e alla sicurezza della nostra comunità”.

“Si tratta di un progetto – aggiunge Stefano Bellavista, presidente di Unica Reti – che potenzierà la portata d’acqua delle tubature in quella zona, e che siamo riusciti a presentare nei tempi necessari per accedere ai fondi del Pnrr. Anche per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, abbiamo voluto lavorare in tandem con Hera, concordando con loro il cronoprogramma dei lavori e affidandoci alla stessa impresa esecutrice, peraltro locale”.

“In un’ottica di ottimizzazione dei lavori e di riduzione dei disagi per la cittadinanza – precisa il direttore centrale reti del Gruppo Hera Alessandro Baroncini –, si approfitterà della necessaria chiusura al traffico del tratto di via Bertini per effettuare importanti interventi da parte di Hera e Inrete, gestori rispettivamente del Servizio Idrico Integrato e della distribuzione gas, atti a migliorare l’efficienza e la funzionalità delle reti”.