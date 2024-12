Allagamenti a San Pietro ai Prati: il torrente Ausetta continua a minacciare le abitazioni

I romagnoli, da un paio di anni a questa parte, stanno tristemente facendo il callo alle problematiche derivanti dalle forti piogge che interessano il territorio e che, con il loro inedito carattere torrenziale, mettono a dura prova argini e reti idrauliche. Di fatto, anche quando non si arriva ad una vera e propria alluvione, vi sono comunque spesso allagamenti dovuti alle fogne, che non scaricano velocemente le acque che si riversano sulle strade, o ai fossi, che si riempiono in maniera copiosa in pochissimo tempo.

C’è, però, anche chi sta combattendo da quasi un quarto di secolo con allagamenti vari e assortiti e fa i conti con la paura ad ogni goccia che cade dal cielo: si tratta della frazione San Pietro ai Prati di Forlimpopoli. Anche nei giorni scorsi, a seguito del maltempo che ha flagellato il territorio, gli abitanti hanno visto una lama d’acqua fuoriuscire dall’Ausetta, il torrente che attraversa la frazione, e allagare cantine, garage, piani terra e i campi circostanti.

"E’ la settima volta che succede dal 1996 – racconta un’esausta Marusca Rossi, residente di San Pietro ai Prati –. Abbiamo grossi problemi con l’acqua qui, ma a nessuno sembra importare". La stanchezza dell’aver dovuto ripulire tutto per l’ennesima volta, lascia presto spazio alla rabbia verso l’indifferenza delle istituzioni. "Comune, Provincia, Consorzio di Bonifica, Regione – li elenca tutti Rossi –, si rimpallano la responsabilità di chi deve fare cosa, ma alla fine della fiera, a noi entra sempre l’acqua in casa".

San Pietro ai Prati si trova tra l’abitato di Forlimpopoli e la frazione bertinorese di Santa Maria Nuova. "Raccogliamo l’acqua del parco urbano, dell’area artigianale del Melatello, di parte di Bertinoro – racconta Rossi –, tutte cose che mi ha spiegato un geologo, ma nessuno poi si interessa di far defluire in maniera corretta quest’acqua". Nei giorni scorsi il livello dell’Ausetta è salito velocemente verso la soglia critica.

"E’ arrivata una squadra del consorzio di bonifica e ha messo in funzione una pompa – racconta Rossi –, ma non è mai stato fatto nulla di strutturale che ci permetta di dormire sonni sereni". Segnalazioni di decenni di allagamenti cadute nel vuoto? "Io non so nulla di progetti – attacca Rossi –, anche perché all’ultima riunione del consiglio di zona che hanno indetto a settembre, dove era presente anche la sindaca, a me non hanno fatto entrare". Nella notte tra lunedì e martedì una famiglia della frazione è stata fatta evacuare quando la casa è stata invasa dall’acqua, come ha confermato anche la prima cittadina, Milena Garavini, che rassicura come un piano per la messa in sicurezza di San Pietro ai Prati, in realtà, esista: "E’ in capo al consorzio di bonifica – spiega –, si tratta della realizzazione di due vasche di laminazione, una a monte dell’abitato e una a valle. Il progetto ha ricevuto un finanziamento da 5 milioni di euro e dovrebbe vedere la realizzazione delle opere entro il 2026."