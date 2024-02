All’Alberghiero Artusi torna ‘CucinArte’

Tre date per poter degustare il meglio che la cucina possa proporre, il tutto in connubio con le creazioni artistiche di pittori e scultori locali: questa è la settima edizione di CucinArte, la rassegna biennale proposta dall’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli. "Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, la manifestazione – spiega Mariella Pieri, dirigente scolastico – torna a deliziare i palati e gli occhi di un pubblico ormai affezionato con lo scopo di promuovere l’espressione dell’arte culinaria all’interno di una più ampia esperienza culturale, in cui l’arte della tavola e le espressioni artistiche della pittura e della scultura scoprono origini affini e mondi comunicanti, poiché alla base di ognuna di queste arti ci sono ispirazione, dedizione, creatività, un pizzico di disciplina ma soprattutto artigianato e tanta passione".

In calendario la prima delle tre date è quella di lunedì 26 febbraio; si proseguirà poi il 12 marzo e infine l’8 aprile. Ad accogliere i commensali sarà la grande sala dei ricevimenti dell’Istituto. Il programma prevede alle 19.40 una conferenza in aula magna dedicata alla presentazione del menù, dei vini abbinati e all’illustrazione delle opere degli artisti. A seguire la cena preparata dagli chef stellati che guideranno gli allievi dell’Alberghiero.

Negli anni molti sono stati i nomi illustri della cucina italiana che hanno presenziato all’evento: tra questi Cracco, Barbieri, Teverini, Corelli, Agostini e Camerucci. Il 26 a inaugurare la nuova edizione della rassegna saranno la tradizione, il territorio e la fantasia espressi da Matteo Tonin, chef dello storico ristorante La Buca sul Porto Canale di Cesenatico, accompagnato dalle creazioni plastiche dello scultore forlivese Antonio Giosa e dall’arte eclettica di Stefano Ricci, pittore, grafico, illustratore, fumettista e musicista.

Quindi, martedì 12 marzo sarà la volta dello chef riminese Enrico Croatti del ristorante Moebius di Milano, poi lo chef Alessandro Gilmozzi a capo del Ristorante ‘El Molin Essentia’ di Cavalese (Trento) sarà il protagonista della terza e ultima serata, quella di lunedì 8 aprile.

La prenotazione è obbligatoria, il contributo per ogni serata è di 60 euro a persona ed è da versare alla conferma della prenotazione stessa. E’ possibile abbonarsi a due cene al costo di 110 euro, mentre per tutte e tre le serate il contributo complessivo è di 160 euro (per informazioni e prenotazioni: 0543.740744 dalle ore 8 alle 13).