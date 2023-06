All’Arena S. Domenico il ‘Festival Di Battiti’ Cruciani intervisterà Giordano e Sallusti

L’Arena San Domenico di piazza Guido da Montefeltro ospiterà sabato e domenica, alle ore 21, il ‘Festival Di Battiti Forlì’ che vedrà sul palco il noto conduttore radiofonico e televisivo, giornalista e opinionista Giuseppe Cruciani impegnato in dialoghi con ospiti famosi quali il giornalista televisivo Mario Giordano e Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano Libero. Come spiega l’assessore alla cultura Valerio Melandri, "sarà un festival ‘Di Battiti’, intendendo con questa frase, ‘i battiti del cuore’ ma anche di ‘dibattiti’ che coinvolgeranno protagonisti e pubblico".

Sabato l’ospite sarà Mario Giordano e domenica Alessandro Sallusti. Il tema della manifestazione è la libertà di parola e di espressione.

"La libertà di espressione – sottolinea Melandri –, non è proprietà di nessuno, è un precetto universale e un diritto umano fondamentale, indipendentemente da chi lo esercita. Non bisogna dire ciò che è giusto o sbagliato ma aiutare le persone ad avere un senso critico". I due ospiti, volti molto noti in tv, "sono persone libere, che accendono dibattiti di alto spessore – ha precisato Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico di taglio satirico‘La Zanzara’ su Radio 24 –. A questi incontri la presenza del pubblico è fondamentale per un confronto serrato e critico. Si confronterà il politicamente scorretto con il corretto in nome della libertà per tutti".

Accanto a Giuseppe Cruciani saranno presenti Gilberto Penza e Hoara Borselli, opinionista, attrice e conduttrice tv, attiva in vari quotidiani e in numerose trasmissioni politiche su Mediaset.

Rosanna Ricci