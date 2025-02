All’Ariston un’immaginaria edizione ’paradisiaca’della kermesse

Un Festival speciale, che sul palco vede esibirsi Mia Martini, Domenico Modugno, Gabriella Ferri, Lucio Dalla e Rino Gaetano. È quello immaginato da Marino Bartoletti, giornalista sportivo, conduttore e critico musicale nel suo ultimo romanzo ‘Il festival degli dei’ (Gallucci editore).

Nel libro, Bartoletti ha lavorato con la fantasia prendendo ispirazione dalla kermesse musicale più famosa d’Italia e finendo per immaginare un’edizione ‘paradisiaca’ del Festival di Sanremo che vede riunite le voci più amate di sempre. Un’opera che, quest’anno, gli aprirà le porte del festival, dove andrà di persona a presentare la sua opera.

Quale posto migliore per un testo che, una pagina dopo l’altra, dipana la carriere di artisti che hanno scritto la storia della musica italiana? Quello che presenterà tra pochi giorni sul palco dell’Ariston non è l’unico libro che Bartoletti ha dedicato a Sanremo: questa pubblicazione arriva subito dopo ‘Almanacco del Festival di Sanremo’, una guida che racconta tutte le edizioni, dalla prima, nel 1951, fino a quella del 2024, con un’esclusiva prefazione di Carlo Conti, quest’anno conduttore e direttore artistico.

Bartoletti, inoltre, si prepara a portare in giro per i teatri italiani il suo spettacolo ‘Sanremo insieme’, un viaggio all’interno del tempo e dello spazio, per raccontare tramite gli aneddoti e le curiosità sul Festival della canzone Italiana un po’ di noi stessi, tra ricordi, canzoni, sorprese e tante risate, ci catapulteremo nell’Italia degli ultimi 70 anni. Uno show che comincerà il suo tour in estate e che vedrà al fianco del giornalista il ‘Duo idea’, una coppia di artisti uscita dalla celebre trasmissione Zelig specializzata nel cabaret musicale, tra canzoni intramontabili e gag spiazzanti.

L’accompagnamento musicale sarà a cura della band ‘Nilla goes to Hollywood’.

