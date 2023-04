Allarme bocconi avvelenati, emessa un’ordinanza

Era purtroppo fondato l’allarme lanciato nei giorni scorsi sui social circa la possibile presenza di bocconi avvelenati a Terra del Sole. La conferma si è avuta ieri a seguito dell’ordinanza urgente firmata dal sindaco Francesco Billi, che ha disposto l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio in via Sacco e Vanzetti e nelle strade limitrofe, suggerendo l’utilizzo di museruola per evitare l’ingestione casuale di bocconi. Sino al cessato allarme cani e gatti non dovranno essere lasciati liberi di uscire dalle abitazioni e vagare nel territorio.

Chiunque inoltre rinvenga un animale morto o materiale che sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive, è tenuto a evitare il contatto diretto e a segnalare il ritrovamento (Carabinieri Forestali, tel. 0543.763301, 335.160 3420 Polizia Municipale 335.7322949, 335.7014 832; servizio veterinario 0543.733772, 0543.731111; Polizia Provinciale 0543. 706462; Ufficio Ambiente Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 0543. 767101 int. 2), attendendo fino al recupero della carcassa o del materiale sospetto. In corso la bonifica del territorio e controlli per prevenzione e repressione di comportamenti illeciti.