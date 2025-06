Allarme bomba a Forlì, chiusi viale Spazzoli e via Cerchia. Poi il via libera

Forlì, 4 giugno 2025 – Allarme bomba prima delle 14 in viale Fratelli Spazzoli, vicino alla parrocchia di San Giuseppe Artigiano. La segnalazione è arrivata a un’operatrice socio-sanitaria che lavora nella zona, per accudire un anziano.

Un momento delle verifiche degli artificieri (foto Frasca)

A lei una telefonata ha preannunciato una bomba in macchina. A quel punto si sono messi in moto i controlli e gli artificieri, due carabinieri specializzati arrivati da Bologna. Forti disagi alla viabilità nella zona, con strada chiusa all’intersezione con via Cerchia, in una zona densamente popolata. Dalle 15.15 alle 16 i controlli, poi i militari dopo le verifiche decretano che si è trattato di un falso allarme.