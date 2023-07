Allarme caro mutui "Telefoni presi d’assalto Per i cittadini rate quasi raddoppiate"

Il caro mutui per la casa colpisce anche in città. Telefoni e mail di Fedeconsumatori sono "quasi presi d’assalto da parte dei nostri concittadini che chiedono informazioni, consulenza e tutela, perché vedono la rata del loro mutui quasi raddoppiata, in modo particolare coloro che hanno stipulato mutui a tasso variabile". Innescata dal rialzo dei tassi operato dalla Bce nel tentativo di fermare la corsa dell’inflazione, il rincaro dei mutui "ha determinato ripercussioni molto gravi per i cittadini", dice l’associazione.

L’osservatorio nazionale Federconsumatori ha stimato che nel caso di un mutuo a tasso variabile di 115 mila euro per 25 anni, la rata mensile ha subito un aumento medio del 44% rispetto al 2022 e del 64% rispetto al 2021. Ciò si traduce in un aggravio di 212 euro in più al mese, il che significa 2 mila 549 euro all’anno. E se si stipula un mutuo a tasso fisso oggi, si avrebbe una rata più onerosa mediamente del 6% rispetto allo stesso sottoscritto nel 2022. "Ma ancor più impressionante è il divario con la rata del 2021, che segna +31%. Il costo di un mutuo a tasso fisso di 115 mila euro per 25 anni stipulato nel 2023 mediamente è più alto di 9 mila 916 euro rispetto al 2022".

Federconsumatori giudica "inadeguata" l’azione del governo: "Bisogna invece consentire la rinegoziazione del mutuo con rate sostenibili, per esempio differendo il pagamento di una quota degli interessi aggiuntivi maturati, aggiungendo rate in coda al piano di ammortamento".