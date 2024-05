"Allarme da ripensare. Nei momenti più duri il Comune non c’è stato"

Il 16 maggio si poteva dare l’allarme diversamente, non solo con video? Come si può migliorare l’efficacia in un eventuale futuro?

"Un video messaggio a poche ore dal disastro non si può definire un allarme, comunque è tardivo rispetto ad altre città e poco efficace. È indispensabile dotarsi di un sistema di allerta telefonica in ambito comunale, d’intesa con Polizia locale e Protezione civile, per raggiungere in modo tempestivo e capillare la cittadinanza anche con l’utilizzo di altoparlanti come avviene in altre città".

Indichi una cosa che, in quei giorni, l’amministrazione ha fatto bene e una non riuscita.

"Il piano di Protezione Civile non ha funzionato, non c’è stato coordinamento dei soccorsi da parte dell’amministrazione, tutto è stato lasciato sulle spalle dei volontari nelle prime 36 ore. Il sindaco non si è quasi mai visto nei quartieri alluvionati, chiuso nel suo ufficio, non si è sporcato i piedi nel fango. Ha prevalso la logica sovranista del ‘facciamo da soli’. Risultato? Forlì isolata, forlivesi senza ristori, fogne intasate e rifiuti accatastati in strada per oltre un mese".

Recentemente anche il sindaco di Ravenna De Pascale (Pd) ha chiesto più casse d’espansione nel Forlivese. La Regione va sollecitata a fare di più?

"Dopo un anno di promesse non mantenute e di passerelle, gli unici contributi arrivati sono quelli della Regione, oltre che dei privati. Un impegno che si dovrà completare con la messa in sicurezza degli argini dei fiumi e la creazione di nuove casse di espansione".

Rifare le fogne in modo da evitare allagamenti si potrà fare, a partire dai prossimi 5 anni, o è utopia?

"Non è un’utopia, sono necessari investimenti consistenti per interventi che richiederanno forse più di un quinquennio, cominciando dalle zone a rischio".

È possibile per il Comune aiutare chi non sta ricevendo ancora ristori, economicamente o almeno sul fronte della burocrazia?

"Non solo è possibile, ma doveroso. Ci sono famiglie ancora fuori casa: cos’ha fatto per loro il Comune? Niente. Nessuna assistenza per le domande di rimborso, per non parlare delle cucine promesse e mai arrivate. Va istituito l’assessorato alla Ricostruzione post alluvione, servono fatti non annunci. Serve un sindaco che non sia ostaggio della sua maggioranza vincolata dalle scelte del Governo nazionale".

Come il nuovo piano urbanistico dovrà tener conto dei cambiamenti climatici?

"Con la mappatura delle zone a rischio nelle quali non si dovrà più costruire, come ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il nuovo Pug, il piano urbanistico generale, deve privilegiare la rigenerazione urbana e l’utilizzo di materiali drenanti per alleggerire il carico delle fogne bianche e dei fiumi".

Cosa fare per riportare all’antico splendore il parco urbano?

"Subito un piano di riqualificazione per rimuovere la montagna di fango e le macerie. Dopo un anno il Comune non ha fornito un resoconto sull’impiego dei 500 mila euro donati da La7, un dovere di trasparenza al quale l’amministrazione continua a sottrarsi".