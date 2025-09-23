Allarme educatori. Dai genitori ai docenti, è protesta a Forlimpopoli

L’equazione è semplice: "Ridurre le ore di educatore, uguale ridurre l’inclusione". Questa frase è apparsa ieri mattina ai cancelli dell’istituto comprensivo ‘Emilio Rosetti’ di Forlimpopoli, scritta su alcuni lenzuoli appesi alla recinzione, ma anche sulle magliette bianche di tanti bambini e insegnanti delle scuole. Una protesta pacifica contro il taglio delle ore di queste figure professionali dedicate agli alunni in difficoltà (non necessariamente disabili). E, siccome questi fondi sono di competenza comunale, il bersaglio della protesta è molto chiaro: l’Amministrazione.

"A luglio – spiega l’insegnante Barbara Grandini, responsabile dell’inclusione dell’istituto – si è svolta la consueta commissione di assegnazione delle ore del personale educativo da parte del Comune. Le ore risultavano già ridotte rispetto agli scorsi anni, ma ci siamo subito messi al lavoro per garantire una copertura efficiente per i nostri ragazzi. Poi per tutta l’estate non abbiamo avuto altri riscontri. Fino al primo giorno di scuola, quando ci è arrivata la comunicazione di un ulteriore taglio di ore del 20%, che è tantissimo per bambini che hanno bisogno di essere affiancati in ogni minuto della loro presenza a scuola".

Per alcuni genitori significa dover andare a prendere i propri figli prima "perché non possono essere lasciati soli", raccontano i diretti interessati. "I nostri figli non hanno supporti sufficienti da questa amministrazione. Facciamo presente che ci siamo anche noi", attaccano i genitori. "Nella quotidianità, l’inclusione viene impedita da scelte di cui vogliamo chiedere conto, anche a fronte di un aumento delle tasse giustificato con il mantenimento dei servizi scolastici e sociali – dice un genitore –. Non è giusto che a rimetterci siano i bambini, che si vedranno togliere risorse umane preziose per la loro classe, perché gli educatori sono anche questo, vedranno venir meno un clima sereno di apprendimento, ma, soprattutto, vedranno disatteso il principio di inclusione e rispetto della diversità di cui una comunità sana deve fare pilastro e bandiera". "Per i nostri figli – aggiungono alcuni genitori – la scuola è l’unico ambiente in cui possono stare con i loro coetanei".

"Non sta a noi – sostiene la maestra Barbara Grandini, assieme ad altri docenti che la affiancano – fare i conti in tasca all’amministrazione, ma sono loro che decidono dove destinare le risorse. Davvero non è possibile fare altre scelte? Davvero la tempistica di comunicazione deve mettere in estrema difficoltà la scuola e le famiglie? Se la situazione del nostro Comune è così grave da dover arrivare a tagliare ore vitali per ragazzi e famiglie, perché non siamo stati coinvolti prima per una raccolta fondi o per una protesta massiccia nei confronti di chi, più ‘in alto’, non dà risorse sufficienti? Vediamo che altri comuni vicini non sono stati costretti a tanto, non sarebbe il caso di iniziare a prospettare soluzioni anziché imporre tagli?".