Allarme fogne, non bastano più Buffadini: "Dal 2009 non s’investe"

di Fabio Gavelli

"I problemi che il territorio forlivese ha manifestato dopo l’alluvione sono anche frutto del fatto che da molti anni non sono state più fatti grandi investimenti sulle reti fognarie". Lodovico Buffadini, assessore ai lavori pubblici dal 1999 (giunta Rusticali) al 2009 col sindaco Masini, punta il dito sulla mancanza di importanti opere idrauliche negli ultimi 15 anni.

Buffadini, cosa fecero le amministrazioni comunali a cui lei partecipò?

"Partiamo intanto dai ponti: si investirono complessivamente 2 milioni e 350 mila euro per ristrutturare quelli sul Ronco, a Schiavonia sul Montone e i due sul fiume Rabbi, nei pressi del nuovo ospedale. Altri 3 milioni costò il collegamento con lo scolo Cerchia".

E sulle fognature?

"Fu realizzato il collettore sud-ovest, che convogliava le acque da San Martino in Strada fino al Ronco, evitando così che si allagassero ancora i quartieri che si trovano nei pressi del fiume".

Negli anni successivi cos’è accaduto?

"L’espansione urbanistica che ha avuto la città non è stata accompagnata da un adeguamento del sistema fognario. Più case significano più scarichi nelle condutture, che però sono rimaste le stesse. È scomparsa la pianificazione a medio-lungo termine che si faceva una volta".

Un esempio?

"All’epoca era previsto un altro collettore che interessava l’area da via Dragoni a Coriano, ma l’intervento fu tagliato dalla giunta guidata da Roberto Balzani".

Era il periodo del ’patto di stabilità’ che di fatto aveva tolto capacità di spesa agli enti locali: può aver influito?

"Può aver inciso, ma constato che tutte le amministrazioni che si sono susseguite dal 2009 in poi non hanno investito su questo tipo di infrastrutture".

Fino a un mese fa il pericolo numero uno era la siccità.

"Già, ma per fortuna che c’è Ridracoli. A proposito, ricordo bene che alcuni esponenti politici dell’attuale maggioranza all’epoca fecero battaglie furibonde contro la diga e Romagna Acque".

Lei ha parlato di recente con alcuni tecnici: quali sono i problemi del post alluvione?

"I cambiamenti climatici hanno aumentato le quantità d’acqua che cadono improvvise, mentre le opere idrauliche furono realizzate sulla base di dati inferiori. Ora i fattori sono due: la tenuta dei fiumi e il sistema fognario non più adeguato. Sette vasche di espansione in città non bastano. Se il sistema resta debole e le piogge torneranno forti, rischiamo ancora di essere nei guai".

Fino a qualche anno fa c’erano le vacche magre della spending review, oggi però arrivano i soldi del Pnrr.

"Sì, l’importante è che passata l’emergenza non ci si dimentichi il sistema fognario. Non mi risulta che ci siano progetti in tal senso. E purtroppo l’amministrazione comunale non è pronta: una volta c’era un maggiore coordinamento fra i dirigenti e i vari settori, ora no e questa disorganizzazione, senza dare colpe al sindaco, si è vista nei giorni più critici".