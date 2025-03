Allarme già 15 anni fa. La frana di Corniolo distrusse la Bidentina. Ma rinascere si può

La frana di Corniolo che colpì 15 anni fa la località di Poggio Baldi-Campone a 2 chilometri dall’abitato di Corniolo causò non solo l’interruzione della strada provinciale 4 Bidentina, ma dimostrò plasticamente la fragilità dell’Appennino romagnolo. Erano le ore 18 del 18 marzo, un giovedì, quando la terra cominciò a muoversi verso valle. Gli alberi piantati sopra facevano "un baccano infernale". Il giorno dopo il disastro apparve in tutta la sua evidenza: circa 4 milioni di metri cubi di terra distrussero due case destinate alla residenza turistica e costrinsero all’evacuazione sette persone. Trecento i metri di strada provinciale divelti e 800 i metri distrutti della pista forestale che collegava la struttura turistica di Badia di Sasso e numerose altre residenze private. Anche l’abitazione principale della famiglia Nobili fu seriamente minacciata.

Fin dalle prime ore ci fu una gara di solidarietà per salvare la casa dei Nobili e soprattutto l’intervento rapido ed efficace del Comune di Santa Sofia, del Corpo forestale e di tutta la filiera istituzionale della Protezione civile regionale, dalle forze dell’ordine ai Vigili del fuoco, compresi tutti i volontari delle varie associazioni. Corniolo rimase isolato: era raggiungibile solo dalla valle del Rabbi, passando dalla Braccina che arriva a Fiumicello di Premilcuore. Ma la comunità reagì con compostezza e, lasciando da parte polemiche e divisioni politiche, diede buona prova di sé cercando di proporre e praticare soluzioni immediate. Le ditte accorse sulla frana, il Servizio tecnico Bacino Romagna, la Protezione Civile della Emilia Romagna, Romagna Acque, i Vigili del Fuoco e la Provincia di Forlì-Cesena si mossero celermente mentre la frana continuava a muoversi per giorni e tutto l’ambiente circostante, dallo stacco di frana fino al letto del fiume Bidente, era tutto sconvolto.

Poi, giorno dopo giorno il ritorno alla normalità: in 30 giorni si aprì una pista per i residenti, fino alla riapertura della Bidentina dopo 100 giorni, per togliere Corniolo dall’isolamento e far ripartire l’attività turistica del comprensorio.

Vittorio Bigiarini, Pino Pini, Gianfranco Innocenti, Franco Fabbri, Luca Ranieri, Goffredo Pini, Romolino e Concetta Nanni vivono a Corniolo. Il loro pensiero è possibile sintetizzarlo così: "Nell’ultimo quindicennio sono calate le risorse in modo consistente per il lavori di forestazione e difesa idrogeologica dell’ambiente montano. La frana ci ha fatto ricordare le debolezze dell’uomo e la potenza della natura. Anche oggi però servono nuovi e consistenti interventi pubblici per far ripartire i cantieri in Appennino, attraverso un piano di manutenzione straordinaria dei versanti che preveda anche la pulizia e la difesa spondale dei fiumi e dei torrenti, delle piste forestali determinanti per gli interventi antincendio, la cura delle sorgenti e dei punti d’acqua insieme alla manutenzione della vasta rete sentieristica e di rifugi. Le alluvioni del 2023 e del 2024 sono lì a ricordarci di non abbassare la guardia".

Il lascito della frana è la formazione del suggestivo lago di Poggio Baldi, là dove passava un tratto del fiume Bidente: uno specchio d’acqua profondo circa 20 metri, lungo oltre 1 chilometro, largo 90 metri con un volume complessivo superiore ai 200.000 metri cubi d’acqua. Ora è diventato un’attrazione naturalistica e turistica. Inoltre, proprio vicino al lago, è stato possibile instaurare un vero e proprio sito sperimentale di monitoraggio della frana, con l’impiego sia di tecniche di campo, sia da remoto grazie al contributo congiunto di Nhazca SrL, spin-off dell’Università La Sapienza di Roma, il Parco nazionale, il Comune di Santa Sofia, Romagna Acque. A inaugurarlo è stata la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, che ha radici santasofiesi.

Un’attività di monitoraggio con avanzate tecniche di telerilevamento che si fondono in un vero e proprio laboratorio di campo. Dal 2015, molti ricercatori e aziende leader nella strumentazione di monitoraggio geotecnico e geomatico, incontrano annualmente la comunità tecnica e scientifica per dimostrazioni dal vivo, sul campo, delle proprie tecnologie su uno dei più grandi fenomeni franosi in roccia e detrito dell’Appennino emiliano-romagnolo.